MLB: Edmundo Sosa conecta un nuevo cuadrangular con los Phillies

El pelotero panameño Edmundo Sosa volvió a brillar a la ofensiva con los Phillies de Philadelphia en la MLB.

FOTO: Phillies

Los Phillies de Philadelphia con un destacado panameño Edmundo Sosa lograron el triunfo por pizarra de 3-1 ante los Mellizos de Minnesota en partido por la jornada de la MLB.

Sosa, de 29 años de edad lució nuevamente grande con el madero, bateando de 3-2, conectando 1 cuadrangular y anotando 1 carrera, en aparición como noveno en el orden ofensivo.

En la defensa, el panameño jugó en el campo corto, en su tercera salida como titular tras volver de la lista de lesionados.

11 cuadrangulares para Edmundo Sosa

Con el cuadrangular en la noche de hoy ante los Mellizos, "Mundito" llega a 11 en la temporada con los Phillies de Philadelphia.

El infielder de la ciudad de Panamá volvió de su lesión encendido, con 4 cuadrangulares en 3 partidos, 3 de ellos ante Marlins el pasado miércoles.

Gran trabajo en la lomita

En un duelo de pocas carreras, Aaron Nola trabajó 8.0 episodios y cerró Jhoan Durán para ponerse con marca de 95-65 en la actual temporada de la Gran Carpa.

