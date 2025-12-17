Netflix lanzará el nuevo videojuego de la FIFA para Mundial 2026

La plataforma de emisión en línea Netflix lanzará un videojuego de fútbol de la FIFA antes de que comience el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, tal y como informó este miércoles la organización deportiva.

Los suscriptores de la plataforma podrán acceder, sin coste adicional, a través de 'Netflix Games' y su desarrollo lo ha ejecutado la empresa de videojuegos 'Delphi Interactive', con sede en Estados Unidos.

"El Mundial de 2026 será el acontecimiento cultural del año. Con este videojuego, los aficionados podrán sentir la emoción de la competición desde su casa. Queremos volver a los orígenes del fútbol al ofrecer un juego del que todo el mundo puede disfrutar con sólo apretar un botón", afirmó el estadounidense Alain Tascan, presidente de Netflix Games.

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, añadió que esta nueva versión "cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol".

FUENTE: EFE