New York Red Bull ll vuelve a fichar a futbolistas panameños del Plaza Amador

Red Bull New York II adquiere al defensa panameño Aimar Sánchez en un préstamo de un año del CD Plaza Amador hasta la temporada 2026 con una opción de extensión, pendiente de la aprobación de visa y registro, anunció hoy el club.

“Aimar es un central joven y fuerte con una amplia experiencia profesional en equipos de élite”, afirmó el entrenador Dominik Wohlert. “Aportará dureza y experiencia a nuestra zaga, y estamos deseando trabajar con él”.

El defensa central de 20 años ha disputado 34 partidos con el CD Plaza Amador en la Liga Panameña, anotando dos goles y dando una asistencia. En el ámbito internacional, Sánchez debutó con la selección absoluta de Panamá y fue titular por primera vez en su carrera en un empate 1-1 contra Bolivia el 18 de enero.

Otro fichaje desde el CD Plaza Amador

"Alexander es un lateral joven con un gran potencial”, afirmó el entrenador Dominik Wohlert. “Estamos deseando darle la bienvenida a nuestro equipo y que contribuya a nuestra defensa”.

El lateral derecho de 18 años fue titular en cuatro partidos con el CD Plaza Amador en la Liga Panameña. El defensa debutó en la victoria por 5-2 contra el SD Atlético Nacional el 22 de septiembre de 2025.

Ya son cinco jugadores que ficha Red Bull New York II procedente del CD Plaza Amador: los defensas Omar Valencia, Alexander Julio, Aimar Sánchez, el centrocampista Rafael Mosquera y el delantero Mijahir Jiménez .