LPF: Unión Coclé-Deportivo Árabe Unido

Unión Coclé superó 1-0 al Deportivo Árabe Unido de Colón en partido correspondiente a la jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Ante una fuerte brisa en territorio de Llano Marín en Penonomé, ambos oncenos lucharon por ganar la mitad de la cancha en los primeros minutos de partido.

Sobre el minuto 22' los locales tuvieron una con Jameel Lynch, que aprovechó un rebote en el área y el extraño movimiento del balón por la brisa, pero bien atajó el arquero del DAU Luis Gutiérrez.

El gol coclesano llegó en la primera parte del duelo de LPF

El equipo dirigido por el DT Juan Ramírez aprovechó la jugada de tiro de esquina sobre el minuto 37' para que el defensor central Derick Edmund apareciera en el área con el golpe de cabeza.

La visita lo intentó, pero no logró llegar con mayor claridad al arco de Saúl Espinosa y se fueron al descanso del medio tiempo en territorio coclesano con un 1-0.

En la segunda parte el DAU se volcó al ataque, mientras que los locales se mantenían atrás defendiéndose con todo. Muestra de ellos fueron dos paradas de Saúl Espinosa que ayudaron a mantener la ventaja.

Tras este triunfo, los coclesanos mantuvieron el invicto en seis fechas, luego de dos victorias y cuatro puntos para sumar 10 unidades.