Michael Amir Murillo fue un "fichaje inesperado" según DT del Besiktas

El DT Sergen Yalçin valoró el rendimiento de Michael Amir Murillo que vino de menos a más en el triunfo por goleada del Besiktas ante el Goztepe donde el panameño anotó su primer gol.
Añadió: "Aunque juegue mal diez partidos, para nosotros no importa nada, lo importante es que nosotros veamos esa calidad en él, Amir es ese tipo de jugador".
Fichaje de Michael Amir Murillo
"Es un fichaje de oportunidad, un fichaje que surgió en el último minuto, es decir, hicimos un fichaje totalmente inesperado en el último minuto, no teníamos planes para un lateral derecho, pero cuando vimos a jugador como Amir, lo fichamos de inmediato", sentenció sobre el lateral derecho de 30 años.