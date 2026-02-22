Michael Amir Murillo fue un "fichaje inesperado" según DT del Besiktas

El DT Sergen Yalçin valoró el rendimiento de Michael Amir Murillo que vino de menos a más en el triunfo por goleada del Besiktas ante el Goztepe donde el panameño anotó su primer gol.

"Amir empezó mal los primero diez a quince minutos, pero la afición no reaccionó en absoluto, el jugador tiene una cierta calidad, es decir, la calidad del jugador ya se ve desde fuera, que juegue mal no significa nada; tiene esa visión el jugador, primero veremos esa visión, si tiene visión no hay problema", dijo el DT del equipo en conferencia de prensa.

Añadió: "Aunque juegue mal diez partidos, para nosotros no importa nada, lo importante es que nosotros veamos esa calidad en él, Amir es ese tipo de jugador".

Fichaje de Michael Amir Murillo

"Es un fichaje de oportunidad, un fichaje que surgió en el último minuto, es decir, hicimos un fichaje totalmente inesperado en el último minuto, no teníamos planes para un lateral derecho, pero cuando vimos a jugador como Amir, lo fichamos de inmediato", sentenció sobre el lateral derecho de 30 años.