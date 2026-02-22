MLB: José Caballero demostró su poder con Yankees en Spring Training

José Caballero despachó su primer cuadrangular del Spring Trainig 2026 con los Yankees de New York en el partido donde enfrentaban a los Mets.
Hasta el momento en 4 turnos tiene un imparable (HR) en dos partidos (.250), ambos jugando como campo corto, posición que se espera que sea cubierta por el santeño en el opening day.
Ajuste en la mecánica de José Caballero
También se ha venido hablando del cambio en la mecánica de Caballero respecto al año pasado con el equipo del Bronx. Para este verano "Chema" levanta su pierna izquierda, respecto al 2025 que la arrastraba justo antes de conecta la pelota.