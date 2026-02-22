¡ADALBERTO CARRASQUILLA "MUEVE LOS HILOS"!: Doblete de Álvaro Angulo y Pumas sigue invicto

El colombiano Álvaro Angulo convirtió este domingo dos goles para guiar a los Pumas UNAM de Adalberto Carrasquilla a una victoria por 2-0 sobre los Rayados de Monterrey y saltar al tercer lugar del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.
Ante un Monterrey apagado, con el español Sergio Canales, su líder, sin hacerse notar, los universitarios aprovecharon la mala marca y crearon peligro de manera reiterada; en el 76 Angulo estuvo cerca de anotar su tercer gol, pero falló.
Con la victoria, los Pumas se mantuvieron como uno de los dos invictos del torneo, al llegar a cuatro triunfos, tres empates y 15 puntos, tres menos que las Chivas de Guadalajara, líderes a pesar de ayer haber perdido el invicto, al caer 2-1 ante Cruz Azul, que saltó al segundo escaño con 16 unidades.
Adalberto Carrasquilla se mostró muy participativo completando el 85% de los pases (46 de 54) y el 100% en largo (3 de 3).
