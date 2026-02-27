CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  27 de febrero de 2026 - 06:32

Champions League: FC Barcelona se medirá ante Newcastle en 8vos

El FC Barcelona conoció a su rival de octavos de final de la UEFA Champions League donde se medirá al Newcastle

El FC Barcelona se enfrentará al Newcastle inglés en los octavos de final de la Champions League, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El encuentro de ida se disputará el 10/11 de marzo en el St. James' Park y la vuelta el 17/18 en el Spotify Camp Nou.

En el historial se han enfrentado en 5 oportunidades con 4 victorias para los azulgranas y un triunfo para los ingleses. Además el Barca ha anotado 10 goles y las "Urracas" 5 tantos.

Este año ya se midieron en la fase de liga donde el Barca de visita logró ganar 2-1 con doblete de Marcus Rashford, mientras que Anthony Gordon sobre el final del partido logró descontar.

