Newton Williams expresa sus sentimientos ante su situación actual

"Prácticamente hay una indiferencia entre el club y mi agente, y yo me encuentro ahorita mismo en el medio de la tormenta", señaló.

"Quiero agradecer a Costa del Este por la oportunidad de haberme puesto a jugar como futbolista profesional, pero también en una parte me siento muy decepcionado con ellos porque son personas que dijeron ayudarme, personas que siempre tuvimos una trasparencia. La verdad antes de salir del pais tuvo un proyecto hablado con el Señor Juan que era la USL, pero se me presentó otro caso y no acepté ir a la USL."

"En mi primera experiencia fuera del país me fue mal en Europa, no fue como se esperaba, pero en mi segunda oportunidad fuera del país en el Palmeiras si logré obtener un mejor valor en mi carrera, pude aprender muchas cosas estando en lugar difícil, no fue nada fácil llegar a Brasil."