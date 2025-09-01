LaLiga Fútbol Internacional -  1 de septiembre de 2025 - 10:57

Nico González llega en calidad de cedido al Atlético de Madrid

El argentino Nico González reforzará las filas del Atlético de Madrid, en calidad de cedido desde la Juventus.

FOTO: ATLÉTICO DE MADRID

El Atlético de Madrid y la Juventus han llegado a un acuerdo para la cesión de Nico González. El centrocampista defenderá la rojiblanca durante la temporada 2025/26.

El internacional argentino ha superado el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria antes de dirigirse a las oficinas rojiblancas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

La trayectoria de Nico González

A sus 27 años, ha desarrollado una destacada carrera en el fútbol profesional desde su debut con Argentinos Juniors. En el conjunto sudamericano disputó 47 partidos oficiales y marcó 11 goles. En la temporada 2016/17 se consagró como campeón de la Primera B Nacional con Argentinos Juniors, asegurando el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. En 2018 dio el salto a Europa y fichó por el VfB Stuttgart, donde sumó 79 partidos y 23 goles, desempeñando un papel clave en la liga alemana. En 2021 recaló en la Fiorentina, donde consolidó su presencia en el fútbol italiano con 125 partidos y 38 goles en todas las competiciones. Su fichaje por la Juventus llegó en la temporada 2024/25. En el conjunto turinés disputó 40 partidos oficiales en todas las competiciones, anotando 5 goles.

A nivel internacional, González ha representado a la selección mayor de Argentina en 41 ocasiones, con un registro de 6 goles hasta la fecha. En su palmarés con la albiceleste figuran dos títulos de Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima en 2022.

FUENTE: ATLÉTICO DE MADRID

