¡NO LO OLVIDARÁ! Didier Dawson se estrenó como goleador con el Envigado FC

El 13 de noviembre de 2025 quedará marcado en la memoria del joven extremo panameño Didier Dawson, luego de marcar su primer gol con la camiseta de Envigado FC durante la victoria 3-0 sobre Llaneros en la jornada 20 de la Categoría Primera A, el campeonato de primera división del fútbol profesional de Colombia.
"El primero de muchos, gracias mi Dios por mi primer gol en el fútbol colombiano, Este gol es para mi hija que tanto la extraño y para mi bella madre las amo un mundo, Vamos Didi, seguimos por el objetivo, seguimos por mis padres, mis hermanos y mi hija. El tiempo de Dios es perfecto", fue el mensaje del atacante en sus redes sociales.
Números de Didier Dawson en la temporada 2025 con Envigado FC
Dawson de 20 años y ex futbolista del CD Plaza Amador de la Liga Panameña de Fútbol, jugó 10 partidos en la actual campaña, sumó 224' minutos y anotó un gol.
"La Cantera de Héroes" terminó en la posición 16 con 20 puntos, tras conseguir 4 victorias, 8 empates y 8 derrotas.