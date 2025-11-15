LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  15 de noviembre de 2025 - 12:15

¡NO LO OLVIDARÁ! Didier Dawson se estrenó como goleador con el Envigado FC

El joven extremo panameño Didier Dawson marcó su primer gol con la camiseta del Envigado FC en Colombia.

El 13 de noviembre de 2025 quedará marcado en la memoria del joven extremo panameño Didier Dawson, luego de marcar su primer gol con la camiseta de Envigado FC durante la victoria 3-0 sobre Llaneros en la jornada 20 de la Categoría Primera A, el campeonato de primera división del fútbol profesional de Colombia.

Dawson ingresó de cambio al minuto 63' por William Hurtado y al 76' rompió las redes con asistencia de Jhon James Gamboa para anotar el tercer gol de su club en el Estadio Bello Horizonte - Rey Pelé.

"El primero de muchos, gracias mi Dios por mi primer gol en el fútbol colombiano, Este gol es para mi hija que tanto la extraño y para mi bella madre las amo un mundo, Vamos Didi, seguimos por el objetivo, seguimos por mis padres, mis hermanos y mi hija. El tiempo de Dios es perfecto", fue el mensaje del atacante en sus redes sociales.

Números de Didier Dawson en la temporada 2025 con Envigado FC

Dawson de 20 años y ex futbolista del CD Plaza Amador de la Liga Panameña de Fútbol, jugó 10 partidos en la actual campaña, sumó 224' minutos y anotó un gol.

"La Cantera de Héroes" terminó en la posición 16 con 20 puntos, tras conseguir 4 victorias, 8 empates y 8 derrotas.

