¡NO LO OLVIDARÁ! Didier Dawson se estrenó como goleador con el Envigado FC

El 13 de noviembre de 2025 quedará marcado en la memoria del joven extremo panameño Didier Dawson , luego de marcar su primer gol con la camiseta de Envigado FC durante la victoria 3-0 sobre Llaneros en la jornada 20 de la Categoría Primera A, el campeonato de primera división del fútbol profesional de Colombia .

Dawson ingresó de cambio al minuto 63' por William Hurtado y al 76' rompió las redes con asistencia de Jhon James Gamboa para anotar el tercer gol de su club en el Estadio Bello Horizonte - Rey Pelé.

"El primero de muchos, gracias mi Dios por mi primer gol en el fútbol colombiano, Este gol es para mi hija que tanto la extraño y para mi bella madre las amo un mundo, Vamos Didi, seguimos por el objetivo, seguimos por mis padres, mis hermanos y mi hija. El tiempo de Dios es perfecto", fue el mensaje del atacante en sus redes sociales.

Números de Didier Dawson en la temporada 2025 con Envigado FC

Dawson de 20 años y ex futbolista del CD Plaza Amador de la Liga Panameña de Fútbol, jugó 10 partidos en la actual campaña, sumó 224' minutos y anotó un gol.

"La Cantera de Héroes" terminó en la posición 16 con 20 puntos, tras conseguir 4 victorias, 8 empates y 8 derrotas.