Eliminatorias UEFA: Alemania derrota a Luxemburgo con doblete de Nick Woltemade

Alemania se impuso este viernes por 0-2 a Luxemburgo con dos goles de Nick Woltemade en un partido en el que pasó muchos problemas, sobre todo en la primera parte, ante un rival que salió sin complejos con el propósito de poner a jugar al tetracampeón del mundo en su propio campo, presionando alto y generando llegadas.

Los equipos se fueron al descanso con un empate sin goles pero sería impreciso decir que Luxemburgo había aguantado el empate durante 45 minutos porque lo que había hecho era mucho más e incluso había tenido tantas o más ocasiones que Alemania.

En el minuto 10 Sinani remató desviado dentro del área tras un buen centro de Barreiro desde la izquierda. En el 18 Dadari se coló al área en jugada individual y remató ligeramente desviado, y en el 21 el meta alemán Oliver Baumann tuvo que desviar a saque de esquina un remate desde fiera del área de Sinani.

Alemania también había tenido ocasiones, una clara de Florian Wirtz en el minuto de 8 con un remate que el meta Anthony Moris desvió a saque de esquina, pero estaba lejos de tener el control del partido y rara vez lograba tener posesiones largas.

Sólo alrededor del minuto 40 Luxemburgo pareció empezar a pagar el esfuerzo físico de marca en todo el campo y Alemania empezó a llevar la iniciativa.

En la primera llegada alemana en la segunda parte llegó el gol. Woltemade marcó a centro de Leroy Sané que había sacado provecho de un gran pase de Alex Pavlovic que supero a toda la defensa luxemburguesa.

Sin embargo, el partido siguió siendo disputado e intenso. Alemania se libró de quedar con diez hombres tras una falta de Leon Goretzka por la que hubiera podido ver la segunda tarjeta amarilla. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, entendió la situación y lo sustituyó inmediatamente.

En el 66 el empate estuvo cerca, en los pies de Marvin Martins, que recibió un buen centro de Olivier Thill desde la izquierda pero no logró controlar.

Alemania luchó por el segundo

Alemania sólo pudo empezar a tener cierta tranquilidad en el minuto 69 cuando llegó el segundo gol otra vez marcado por Woltemade y otra vez en una jugada que se había originado con un pase largo a Sané. En esta ocasión, sin embargo, el pase a Woltemade no llegó directamente de Sané, sino tras una triangulación con Ridle Baku.

Alemania tuvo para marcar el tercero, en el 70 Sané falló desde buena posición y ya en el descuento Moris desvió a saque de esquina un buen remate de Felix Nmecha. Pero los tres goles hubieran sido demasiado castigo para un rival que lo dio todo y que hubiera podido tener mejor suerte.

FUENTE: EFE