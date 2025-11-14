La Selección de Panamá pasará la página de la victoria contra Guatemala y ahora se enfocará en el choque contra el eliminado El Salvador en la última fecha de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF , rumbo al Mundial 2026.

El onceno nacional hizo historia el pasado 10 de octubre al derrotar por primera vez a El Salvador por Eliminatorias en el Estadio Cuscatlán , en una victoria por 1-0 con anotación de José Fajardo.

Los dirigidos por Thomas Christiansen se encuentran ubicados la segunda posición del grupo A con 9 puntos y una diferencia de +2 goles, misma cantidad de puntos que tiene Surinam, quien es líder por diferencia de goles con +5.

Panamá tiene opciones de clasificar de manera directa al Mundial, pero deberá ganar por más de tres goles y esperar el resultado de Surinam en su partido contra Guatemala en el "Estadio Del Trébol".

En caso de que Surinam empate o pierda en la última fecha y Panamá sume de tres, los nuestros clasificarán sin importar la diferencia de goles.

Mientras que en caso de terminar segundos, los canaleros tendrían prácticamente asegurado el repechaje (avanzan los dos mejores segundos lugares).

SELECCIÓN DE PANAMÁ VS EL SALVADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE VER ELIMINATORIAS CONCACAF