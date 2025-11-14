CAI vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver semifinal ida Clausura 2025 LPF FOTO: LPF

El CD Plaza Amador de Mario Méndez, vigente campeón del fútbol panameño, chocará con el CAI de Roberto Rodríguez en el compromiso de ida de la semifinal del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Los vikingos llegan a este compromiso después de vencer 2-1 al Sporting San Miguelito en tiempos extras del playoffs, donde Abraham Altamirano fue la gran figura con el gol del triunfo que evitó ir a los penales.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse