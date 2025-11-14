CAI vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver semifinal ida Clausura 2025 LPF

El CD Plaza Amador de Mario Méndez, vigente campeón del fútbol panameño, chocará con el CAI de Roberto Rodríguez en el compromiso de ida de la semifinal del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Por su parte, el conjunto plazino terminó líder de la Conferencia Este en la primera fase con 36 puntos en 16 jornadas y descansaron en la fecha de los playoffs.
CAI VS CD PLAZA AMADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL IDA LPF
- Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2025
- Hora: 8:00 p.m.
- Lugar: Estadio Agustín "Muquita" Sánchez
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes