FPF agradeció a José Raúl Mulino por salvaguardar a la Selección de Panamá en Guatemala

Manuel Arias, Presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), agradeció a José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá, por gestionar garantías de seguridad para la Selección de Panamá en su estadía en Guatemala, donde fueron recibidos con insultos y amenazas previo al duelo de Eliminatorias.
La recepción hostil que enfrentamos, ampliamente difundida por medios de comunicación, generó una situación de tensión e incertidumbre para los integrantes de la delegación. En ese contexto, su intervención oportuna y firme representó un respaldo invaluable, que no solo contribuyó a reforzar las medidas de seguridad, sino que también transmitió tranquilidad y confianza a cada miembro de la delegación, como así también a nuestros fanáticos y prensa panameña.
Apreciamos profundamente que haya actuado con prontitud, claridad y determinación para velar por nuestro bienestar. Su liderazgo y compromiso con la integridad de todos los panameños y panameñas quedaron claramente demostrados.
Agradeciéndole nuevamente su atención y apoyo, me despido con la mayor consideración y estima.
FUENTE: FPF