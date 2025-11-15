FPF agradeció a José Raúl Mulino por salvaguardar a la Selección de Panamá en Guatemala

Manuel Arias , Presidente de la Federación Panameña de Fútbol ( FPF ), agradeció a José Raúl Mulino , presidente de la República de Panamá, por gestionar garantías de seguridad para la Selección de Panamá en su estadía en Guatemala, donde fueron recibidos con insultos y amenazas previo al duelo de Eliminatorias.

En mi calidad de Presidente de la Federación Panameña de Fútbol, deseo expresarle mi más profundo agradecimiento por la gestión que usted realizó con su homólogo de Guatemala, solicitando garantía en la salvaguardia y protección de nuestra delegación durante los lamentables incidentes ocurridos en nuestra reciente visita a Ciudad de Guatemala.

La recepción hostil que enfrentamos, ampliamente difundida por medios de comunicación, generó una situación de tensión e incertidumbre para los integrantes de la delegación. En ese contexto, su intervención oportuna y firme representó un respaldo invaluable, que no solo contribuyó a reforzar las medidas de seguridad, sino que también transmitió tranquilidad y confianza a cada miembro de la delegación, como así también a nuestros fanáticos y prensa panameña.

Apreciamos profundamente que haya actuado con prontitud, claridad y determinación para velar por nuestro bienestar. Su liderazgo y compromiso con la integridad de todos los panameños y panameñas quedaron claramente demostrados.

Agradeciéndole nuevamente su atención y apoyo, me despido con la mayor consideración y estima.

FUENTE: FPF