Mundial Sub-17 Qatar 2025: Equipos clasificados a los octavos de final

Uganda y Burkina Faso protagonizaron los resultados más destacados de los dieciseisavos de final, ya que los debutantes en la Copa Mundial superaron a Senegal antes de que el equipo de Oscar Barro derrotara a la actual campeona, Alemania, y se asegurara un puesto en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025.
Selecciones clasificadas a los octavos de final de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025
- México vs Portugal
- Suiza vs República de Irlanda
- Marruecos v Mali
- Brasil vs Francia
- Austria vs Inglaterra
- RPD de Corea vs Japón
- Italia vs Uzbekistán
- Uganda vs Burkina Faso