Mundial Sub-17 Qatar 2025: Equipos clasificados a los octavos de final

Repasa a continuación las selecciones clasificadas a los octavos de final de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025.

Uganda y Burkina Faso protagonizaron los resultados más destacados de los dieciseisavos de final, ya que los debutantes en la Copa Mundial superaron a Senegal antes de que el equipo de Oscar Barro derrotara a la actual campeona, Alemania, y se asegurara un puesto en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025.

48 equipos viajaron a Doha para disputar este torneo ampliado y ahora solo quedan 16 que competirán por un puesto en los cuartos de final.

Selecciones clasificadas a los octavos de final de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025

  • México vs Portugal
  • Suiza vs República de Irlanda
  • Marruecos v Mali
  • Brasil vs Francia
  • Austria vs Inglaterra
  • RPD de Corea vs Japón
  • Italia vs Uzbekistán
  • Uganda vs Burkina Faso
