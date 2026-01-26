Norwich City le remontó al Coventry City con José Córdoba titular

El Norwich City con el defensor panameño José Córdoba en la titular, venció 2-1 con remontada incluida al Coventry City en la jornada 29 de la English Football League Championship de Inglaterra.
"Coto" recibió tarjeta amarilla al 55', jugando condicionado en el cierre del partido.
Córdoba que ha disputado 12 partidos con 1 asistencia brindada en la actual temporada, volverá a jugar el próximo sábado 31 de enero ante el Middlesbrough (10:00 am).
Números de José Córdoba vs Coventry City
El defensor de 24 años jugó los 90' minutos, tuvo 7 despejes, 2 tiros bloqueados, 2 recuperaciones, 2/4 en duelos terrestres, 1/2 en duelos aéreos, 68 toques de balón, 1/1 en regates, 40/51 (78%) en pases precisos, 2/10 en pases largos y 1 disparo al palo.