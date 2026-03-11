LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  11 de marzo de 2026 - 17:38

Norwich City superó al Sheffield United con José Córdoba en cancha

El defensor panameño José Córdoba jugó todo el partido en la victoria del Norwich City ante el Sheffield United.

El defensor panameño José Córdoba jugó todo el partido en la victoria del Norwich City 2-1 ante el Sheffield United en la acción de la English Football League Championship de Inglaterra.

El neerlandés Jaïro Riedewald adelantó al club visitante al minuto 22',

Momentos después, el Norwich igualó. El córner de Jacob Wright fue rematado de cabeza por Jack Stacey, quien logró batir al portero para empatar al 69'.

Forson Amankwah apareció al 85' con la anotación del triunfo, que certificó tres puntos importantes en el Carrow Road para llegar a 48 unidades en 36 partidos

Números de José Córdoba vs Sheffield United

El seleccionado nacional de 24 años jugó los 90' minutos, tuvo 3 intercepciones, 8 despejes, 5 recuperaciones, 4/5 en duelos terrestres, 4/5 en duelos aéreos, 82 toques de balón, 1/1 en regates, 1 falta recibida y 49/60 (82%) en pases precisos.

