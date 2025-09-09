Nottingham Forest despide al DT Nuno Espirito Santo

El técnico portugués Nuno Espirito Santo fue cesado este martes por Nottingham Forest , según informó la entidad, que unas horas después anunció la contratación del australiano Ange Postecoglou, exentrenador de Tottenham.

Nuno Espírito Santo se convirtió así en el primer entrenador despedido en la Premier League en la temporada que acaba de comenzar.

Luego de haber completado una magnífica campaña la temporada pasada, en la que Forest peleó durante buena parte del curso por meterse en la Liga de Campeones y acabó 7º (clasificado para la Europa League), esta temporada el equipo del centro de Inglaterra ha sumado 4 puntos en tres jornadas.

Pero más allá de los resultados, Nuno ya sospechaba que podía tener un final así tras 21 meses en el equipo y hace dos semanas admitió que temía por su puesto por el deterioro de sus relaciones con el propietario de la entidad, el multimillonario griego Evangelos Marinakis.

Salida del DT del Nottingham Forest

"Siempre tuve una relación muy buena con el propietario. En la pasada temporada fue muy, muy, muy estrecha. Esta temporada ya no es tan buena. No lo es", declaró el portugués.

"Nuestra relación no es la misma. La razón, no la sé. Lo cierto es que no es la que era. Antes era buena, respetuosa, basada en la confianza y los intercambios de pareceres. Ahora no es tan buena", insistió.

El portugués de 51 años llegó a Forest en diciembre de 2023 para sustituir a Steve Cooper y en la primera temporada logró mantener al club en la élite, antes de meterlo en posiciones europeas un año después, con la mejor temporada del equipo desde 1995.

Para sustituir al portugués, Forest anunció a Postecoglou, de 60 años y que entrenó Tottenham de 2023 a 2025.

Pese a haber llevado a los Spurs a ganar la Europa League la pasada temporada, el prímer título de los londinenses en 17 años, Postecoglou no siguió como entrenador de un equipo que acabó en el puesto 17º de la Premier League, es decir, la última plaza antes de las tres de descenso.

Postecoglou no tendrá un debut sencillo, ya que el sábado visitará a un de los grandes aspirantes al título, Arsenal.

