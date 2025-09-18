OFICIAL: José Mourinho es anunciado como nuevo DT del Benfica

El Benfica anunció a José Mourinho como nuevo DT hasta final de temporada, por lo que el "Special One" volverá a dirigir en la Champions League.

"Informa que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix para firmar un contrato laboral deportivo con vigencia hasta el final de la temporada deportiva 2026/27 ".

"Se informa además que, 10 días después del último partido oficial de la temporada deportiva 2025/26 , en las mismas condiciones, tanto el Benfica SAD como el entrenador podrán optar por no continuar el contrato para la temporada deportiva 2026/27", añade el comunicado.

El Benfica eliminó al Fenerbahce de Mourinho en la penúltima fase para entrar a la fase de liga. Ahora como DT de las "Águilas" se medirán a dos ex equipos que dirigió el portugués, Chelsea y Real Madrid.