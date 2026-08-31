Manchester City anuncia el fichaje de Allan Elias desde Palmeiras

El Manchester City ha fichado al extremo brasileño Allan Elias, procedente del Palmeiras, a cambio de 34 millones de libras (40 millones de euros) y hasta el verano de 2031, según comunicó este lunes el club inglés.

Allan Elias, de 22 años, llega para ser el sustituto de Sávio, que se marchó la semana pasada al Tottenham Hotspur en un acuerdo valorado en 87 millones de euros. Además, el City también ha confirmado la marcha de Omar Marmoush a los 'Spurs' en calidad de cedido aunque con una opción de compra obligatoria el próximo verano de cerca de 70 millones.

En un comunicado publicado por el club, Allan calificó su fichaje como "un momento surrealista" y afirmó que el City es "uno de los clubes más atractivos del mundo para los jugadores", así como el mejor lugar para cumplir sus ambiciones.

"Poder estar aquí hoy y decir que me he unido a ellos es el momento de mayor orgullo de mi vida", agregó el brasileño.

Temporada de Allan Elias

En su etapa en el Palmeiras, con quienes debutó el año pasado, Allan disputó 96 partidos, marcó nueve goles y repartió doce asistencias.

El fichaje del brasileño puede no ser el último de los 'Sky Blues' en este mercado veraniego, ya que los de Enzo Maresca van a tratar de lograr el traspaso de Enzo Fernández hasta el último día de transferencias.

El jugador argentino, que desea salir del Chelsea, le costaría unos 140 millones de euros a los de Mánchester.

FUENTE: EFE