Panamá Sub-19 avanzó a la final del Torneo UNCAF

La selección de Panamá Sub-19 goleó 3-0 a Honduras con anotaciones de Josué Vergara, Estevis López y Moisés Richards, en el cierre de la fase de grupos del Torneo UNCAF que se disputa en el COS Sports Plaza.

Este resultado pone al onceno nacional en la final del certamen.

Los dirigidos por Felipe Baloy iniciaron el torneo venciendo 2-0 a Cuba con goles de Ángel James y Josué Vergara el pasado 5 de diciembre, mientras que el domingo 7 de diciembre, los canaleros derrotaron a Nicaragua 1-0 con una anotación de penal de Ángel James.

¿Cuándo se juega la final del Torneo UNCAF?

La gran final se jugará este jueves 11 de diciembre, a las 3:00 p.m, donde los panameños chocarán frente a Costa Rica en el COS Sports Plaza (en vivo por ÚNICOS).