Panamá Sub-19 avanzó a la final del Torneo UNCAF

La selección de Panamá Sub-19 goleó 3-0 a Honduras con anotaciones de Josué Vergara, Estevis López y Moisés Richards, en el cierre de la fase de grupos del Torneo UNCAF que se disputa en el COS Sports Plaza.
Los dirigidos por Felipe Baloy iniciaron el torneo venciendo 2-0 a Cuba con goles de Ángel James y Josué Vergara el pasado 5 de diciembre, mientras que el domingo 7 de diciembre, los canaleros derrotaron a Nicaragua 1-0 con una anotación de penal de Ángel James.
¿Cuándo se juega la final del Torneo UNCAF?
La gran final se jugará este jueves 11 de diciembre, a las 3:00 p.m, donde los panameños chocarán frente a Costa Rica en el COS Sports Plaza (en vivo por ÚNICOS).