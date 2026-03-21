Panameño Abdiel Ayarza volvió a romper las redes con Los Chankas

El panameño Abdiel Ayarza fue figura en el triunfo del Club Deportivo Los Chankas por marcador de 3-2 sobre el Sporting Cristal, en la jornada 8 del Torneo Apertura de la Primera División de Perú.
Con esta victoria, "Los Guerreros Chankas" lideran la tabla de posiciones con 20 puntos, seguidos de cerca por el Alianza Lima (17 unidades).
Impresionantes números de Abdiel Ayarza
El mediocentro de 33 años registra 5 goles en 8 partidos y vive un gran momento en el fútbol peruano, poniéndolo en el radar para luchar por un puesto con la Selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026.