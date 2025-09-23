MAREA ROJA Marea Roja -  23 de septiembre de 2025 - 09:00

Jorge Dely Valdés sobre Gustavo Herrera: "El semblante de Gustavo ha cambiado una barbaridad"

"Es un jugador importante en el ataque y la verdad lo que he visto de Gustavo en esta concentración es positivo", dijo Jorge Dely Valdés

Jorge Dely Valdés, habló en el programa Play de COS sobre Gustavo Herrera, delantero del Saprissa que no ha logrado marcar con su club, pero que es el referente en la Selección de Panamá Sub-20. Además habló de la ausencia de otros dos delanteros.

"Gustavo desde el día uno que empezó la concentración, la verdad que el semblante de Gustavo ha cambiado una barbaridad, abismalmente, porque también es uno de los jugadores que no ha estado con nosotros, desde el proceso con nosotros en el Maurice Revello, la verdad que ha cambiado, jugó ante Nueva Caledonia, marcó un gol importante para él, el grupo sabe a quién tiene como número nueve, un jugador que nos puede aportar mucho, no sólo con los goles, también es un jugador importante en el ataque y la verdad lo que he visto de Gustavo en esta concentración es positivo.

Mientras que sobre Mihajir Jiménez y Kadir Barría señaló que no han sido parte del proceso y que se tenía que enviar listas previas. Además puntualizó que el trabajo inició hace dos años.

