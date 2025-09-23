Kadir Barría es convocado con el primer equipo del Botafogo

El joven atacante panameño Kadir Barría estará con el primer equipo del Botafogo de Futebol e Regatas en el Brasileirao (Primera División de Brasil).

Atletas relacionados para o jogo com o Grêmio, nesta quarta, pelo Campeonato Brasileirão. #VamosBOTAFOGO Apresentado por @centrum_br pic.twitter.com/yQSx3wrnap

El director técnico Davide Ancelotti llamó al canalero de 18 años para enfrentar al Gremio de Porto Alegre este miércoles (5:30 pm) en la jornada 24 del fútbol brasileño en la Arena do Grêmio.

Davide es hijo de Carlo Ancelotti, ex entrenador del Real Madrid y actual técnico de la Selección de Brasil.

El club de la Estrella Solitaria marcha en la quinta posición con 39 unidades.

Un inicio brillante para Kadir Barría en Brasil

Barría, quien firmó un contrato profesional con el club sudamericano en el 2025 al cumplir la mayoría de edad, estuvo destacando con varios goles en la Sub-20.

El extremo no fue citado por Jorge Dely Valdés para disputar la Copa Mundial Sub-20 con la Selección de Panamá.