Panameño Rafael Mosquera ha sido añadido al primer equipo de New York Red Bulls

Los New York Red Bulls han agregado al mediocampista NYRB II Rafael Mosquera a un acuerdo a corto plazo antes de su partido de temporada regular de la MLS contra el Chicago Fire FC, anunció el club hoy.

Antes de Nueva York, el mediocampista jugó dos temporadas con el CD Plaza Amador de la Liga Panameña de Fútbol, donde disputó 12 partidos. Marcó su primer gol con el club el 6 de abril de 2023 contra Portos del Este. El mediocampista dio su primera asistencia en la victoria por 2-0 sobre el Tauro FC el 23 de abril de 2023. Mosquera debutó el 8 de mayo de 2021 contra el Alianza FC a los 15 años y 349 días, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en debutar en la historia del club.

Rafael Mosquera, un joven seleccionado nacional panameño

En el escenario internacional, Mosquera hizo su debut con la Selección Nacional de Panamá entrando como suplente en el segundo tiempo en un partido amistoso internacional contra Chile el 9 de febrero de 2025.

El internacional panameño ha disputado múltiples partidos con la Selección Nacional Juvenil de Panamá en las categorías Sub-15, Sub-20 y Sub-23. Recientemente, jugó con la Sub-23 en dos amistosos contra México el 6 y el 9 de septiembre de 2025, anotando un gol.

El mediocampista representó a Panamá en el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF 2024, donde anotó tres goles y dio una asistencia mientras capitaneaba al equipo y lo condujo a las semifinales, clasificándolo a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA por séptima vez en la historia de su país. Mosquera anotó el primer gol en la victoria por 2-1 en cuartos de final sobre Canadá en el torneo.

Mosquera estará disponible para el partido de la temporada regular de la MLS de los Red Bulls hoy contra el Chicago Fire FC. El inicio está programado para las 8:30 p. m. ET, con cobertura en el Pase de Temporada de la MLS en Apple TV en inglés y español, y en New York Red Bulls Radio en inglés a través de NewYorkRedBulls.com y la app de New York Red Bulls.

FUENTE: New York Red Bull