Pep Guardiola cree que Rodri recuperará su mejor versión

El entrenador Pep Guardiola cree que su Manchester City tendrá que esperar hasta la próxima temporada para ver la mejor versión de Rodri, Balón de Oro 2024, que intenta recuperar el ritmo de competición tras una grave lesión en la rodilla derecha.

Rodri se perdió la victoria 5-1 del City el fin de semana pasado contra el Burnley debido a un dolor en la misma rodilla, un año después de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior.

El jugador de 29 años regresó en mayo, pero desde entonces ha sufrido una serie de contratiempos menores.

"Rodri es un jugador extraordinario, todos lo saben", dijo Guardiola este viernes: "Tal vez tuvo dificultades para entender que no se trata de seis meses o doce. En la Copa del Mundo (2026) será el mejor Rodri y la próxima temporada será el mejor Rodri. Este año se trata de cómo manejarlo".

"Ha estado fuera un año. El cuerpo cambia, el ritmo cambia, es cuestión de tiempo, si está sano volverá", añadió el entrenador español.

Para cubrir la ausencia de Rodri, el City pagó 67 millones de dólares al Oporto por otro centrocampista español, Nico González, pero todavía no ha mostrado el nivel de su ilustre compatriota.

El jugador formado en el Barcelona reemplazó a Rodri durante los últimos 30 minutos del empate 2-2 en la Liga de Campeones contra el Mónaco el miércoles y concedió un penal en los instantes finales que le costó al City la victoria.

"Está aprendiendo y mejorando. Lo necesitamos", dijo Guardiola sobre Nico.

Pep Guardiola confía en la recuperación de Rodri

"Rodri aún no puede sostener el ritmo de los partidos durante 90 minutos. Hizo un esfuerzo increíble la semana pasada contra el Manchester United, Nápoles y especialmente el Arsenal", continuó el técnico.

"Trato de proteger a mis jugadores. A veces quiero a los mejores jugadores ahí, pero tengo que protegerlos", añadió.

A pesar de perder dos puntos en Mónaco, el empate extendió la racha de imbatibilidad del City a seis partidos en todas las competiciones.

El club de Mánchester se reconstruye tras su primera campaña sin trofeos en ocho años, la temporada pasada, y Guardiola subrayó el progreso después de renovar su equipo con varios jóvenes.

"El sentimiento más feliz es cómo hemos mejorado. Me encanta ese sentimiento. Y el sentimiento de que creo que podemos hacerlo mejor", dijo.

"Ese es el sentimiento que me gusta como entrenador. El sentimiento de que estamos creando nuevamente: el ritmo, la dinámica... Todo es un poco más fluido y consistente. Pero podemos hacerlo mejor y eso me encanta", concluyó.

El City, que está cinco puntos detrás del líder de la Premier League, el Liverpool, viajará a Brentford el domingo.