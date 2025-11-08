Premier League: Chelsea gana para meterse en la segunda posición

La velocidad y las asistencias del argentino Alejandro Garnacho derribaron el muro construido por el Wolves y dieron la victoria al Chelsea , que ganó 3-0 con los tantos en la segunda parte de Malo Gusto, Joao Pedro y Pedro Neto con los que el conjunto londinense tomó impulso hacia la segunda plaza provisional de la Premier League.

Garnacho sumó sus dos primeros pases de gol en Liga desde que firmó por el Chelsea el pasado verano. Sus apariciones fueron decisivas para terminar con el entramado defensivo de sus rivales, incapaces de frenar al argentino en el tramo final en el que se decidió el duelo.

Chelsea asciende puestos

Los empates del Tottenham, Sunderland y Arsenal dieron una gran oportunidad al Chelsea para recortar puntos con tres de los equipos de arriba y escalar hasta la segunda plaza. Enfrente tenía al colista del campeonato y al único equipo de la Premier sin victorias que parecía la víctima propicia para que el equipo de Enzo Maresca concretara su escalada hacia la zona más noble de la tabla.

El Wolves hizo lo que se esperaba: se echó hacía atrás por completo, redujo sus líneas para dejar sin espacios al Chelsea e intentó aguantar hasta el final con la esperanza de agarrar un contragolpe sorprendente que nunca llegó.

La idea de Jamie Collins fue efectiva 51 minutos, los que tardó el Chelsea en hacer su primer gol por medio de Malo Gusto. El Wolves, perfecto hasta ese instante en defensa, cometió un pequeño fallo en un marcaje y lo pagó carísimo.

Fue Toti quien descuidó la marca del defensa francés, que cogió la espalda a su rival y de cabeza aprovechó un pase medido del argentino Alejandro Garnacho desde la banda izquierda. Pero fue el atacante argentino fue el verdadero artífice del gol del Chelsea con su acción: volvió loco a Jackson Tchatchoua, a quien dejó sentado tras un serpenteo previo al centro que abrió la lata.

Hasta el remate de Gusto, el Chelsea había sido el claro dominador del duelo. Desde el pitido inicial hasta que consiguió abrir el marcador. Eso sí, hasta que Garnacho se iluminó, le fallaron las ideas en los metros finales y tardó un mundo en superar la muralla que construyeron los hombres de Jamie Collins.

El Wolves, tras el acierto de Gusto, se echó hacia arriba con la necesidad de puntuar y pasó lo esperado: dejó muchos huecos y espacio y el Chelsea no los desaprovechó. El tanto de Joao Pedro, un derechazo desde el punto de penalti, llegó un cuarto de hora después.

Y el de Pedro Neto cerró la cuenta a falta de un cuarto de hora para el final. De nuevo, con protagonismo para Garnacho, que dirigió un contragolpe de libro marchándose por velocidad de Santiago Bueno para dar el pase de la muerte a su compañero.

Casi fue el punto final de un choque que aún tuvo un par de claras oportunidades en las botas de Marc Guiu, últimos coletazos de un choque en el que Garnacho puso con su segunda asistencia la guinda a su gran encuentro. Él solo revolucionó el choque, acabó con la resistencia del peor equipo de la Premier y dio la gloria a otros con sus acciones decisivas para que el Chelsea escale posiciones en la tabla.

FUENTE: EFE