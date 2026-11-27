La Selección Mayor de Baloncesto de Panamá sufrió una derrota por 99-76 ante Puerto Rico, este jueves 26 de noviembre, en el inicio de la quinta ventana de los Clasificatorio FIBA World Cup 2027, disputado en la Arena Roberto Durán.
Ambas selecciones igualaron a 22 puntos en el último cuarto, resultado que permitió a Puerto Rico sellar su victoria ante 3,276 fanáticos que se dieron cita en el coliseo panameño.
Parciales del partido (Puerto Rico-Panamá):
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Primer cuarto: 26-24.
Segundo cuarto: 30-13.
Tercer cuarto: 21-17.
Cuarto cuarto: 22-22.
Resultado final: 99-76.
Los jugadores más destacados del encuentro
Por Panamá, el centro colonense Ezequiel Bell fue el máximo anotador con 16 puntos, cinco rebotes y dos robos, seguido por Gil Atencia, quien registró 13 unidades y cinco rebotes.
El capitán Iverson Molinar y Ricky Lindo Jr. aportaron 12 puntos cada uno. Molinar también repartió cuatro asistencias, mientras que Lindo Jr. capturó tres rebotes ofensivos.
Tabla de posiciones del Grupo F
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Canadá: 8-1 (Clasificado al Mundial).
Uruguay: 7-2.
Argentina: 7-2.
Bahamas: 4-5.
Puerto Rico: 3-6.
Panamá: 2-7.
¿Cuándo vuelve a jugar Panamá?
La Selección Mayor de Baloncesto de Panamá volverá a la acción este domingo 29 de noviembre, cuando reciba a Bahamas desde las 6:10 p.m. en la Arena Roberto Durán, en otro compromiso correspondiente a los Clasificatorios de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.
El encuentro será transmitido en directo por COS.