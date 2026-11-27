La Selección Mayor de Baloncesto de Panamá sufrió una derrota por 99-76 ante Puerto Rico, este jueves 26 de noviembre, en el inicio de la quinta ventana de los Clasificatorio FIBA World Cup 2027 , disputado en la Arena Roberto Durán.

El conjunto panameño protagonizó un primer cuarto bastante equilibrado, que terminó 26-24 a favor de los visitantes. Sin embargo, los puertorriqueños ampliaron su ventaja durante el segundo y tercer periodo, en los que superaron al quinteto nacional por un parcial combinado de 51-30.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Ambas selecciones igualaron a 22 puntos en el último cuarto, resultado que permitió a Puerto Rico sellar su victoria ante 3,276 fanáticos que se dieron cita en el coliseo panameño.

Parciales del partido (Puerto Rico-Panamá):

Primer cuarto: 26-24.

Segundo cuarto: 30-13.

Tercer cuarto: 21-17.

Cuarto cuarto: 22-22.

Resultado final: 99-76.

Los jugadores más destacados del encuentro

Por Panamá, el centro colonense Ezequiel Bell fue el máximo anotador con 16 puntos, cinco rebotes y dos robos, seguido por Gil Atencia, quien registró 13 unidades y cinco rebotes.

El capitán Iverson Molinar y Ricky Lindo Jr. aportaron 12 puntos cada uno. Molinar también repartió cuatro asistencias, mientras que Lindo Jr. capturó tres rebotes ofensivos.

Tabla de posiciones del Grupo F

Canadá: 8-1 (Clasificado al Mundial).

Uruguay: 7-2.

Argentina: 7-2.

Bahamas: 4-5.

Puerto Rico: 3-6.

Panamá: 2-7.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá?

La Selección Mayor de Baloncesto de Panamá volverá a la acción este domingo 29 de noviembre, cuando reciba a Bahamas desde las 6:10 p.m. en la Arena Roberto Durán, en otro compromiso correspondiente a los Clasificatorios de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

El encuentro será transmitido en directo por COS.