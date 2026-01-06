¿Qué dijo Joan García sobre una posible convocatoria a la Selección de España?

El portero del FC Barcelona Joan García afirmó que su equipo llega en "un muy buen momento de confianza" a la semifinal de la Supercopa de España que enfrentará al conjunto azulgrana con el Athletic Club este miércoles en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí).

"Estamos en un muy buen momento de confianza. Tenemos cosas a mejorar que se están repitiendo en los últimos partidos, pero estamos sacando los partidos adelante y dejando la portería a cero", señaló el guardameta catalán este martes en la rueda de prensa previa.

Joan García comentó que tanto él como el equipo están "muy motivados y con ganas de lograr el título", que en su caso sería el primero desde que el pasado verano fichó por el Barça.

El guardameta explicó que espera a "un Athletic muy intenso y con las ideas claras", que tratará de "dar mucho ritmo al partido" y que cuenta también con "piezas importantes ofensivamente". "Tenemos claro cómo jugar, seguro que irá bien", añadió.

Sobre su buena actuación en la victoria del pasado domingo en el campo del Espanyol, su antiguo equipo, Joan García admitió que fue "un partido especial", pero matizó que lo preparó "como en una semana cualquiera, visualizando cómo iría el partido".

"Creo que me centré en el partido, que es lo más importante", dijo el portero, quien reconoció que todavía es "muy joven" y tiene "mucho margen de mejora".

En ese sentido, destacó que la convivencia en el vestuario con los veteranos Ter Stegen y Szczesny es "muy buena". "Somos tres grandes porteros, ellos llevan muchos años al máximo nivel. Intento aprender de ellos, escucharles y analizar cómo entrenan para mejorar. La competencia nos hace mejores a todos", reflexionó.

Joan García y la selección de España

Por último, Joan García comentó que no se fija el objetivo de disputar el Mundial este verano: "Mi objetivo es seguir mejorando y trabajando para intentar hacerlo bien en cada partido con el Barça. A todos los jugadores les gusta ir con la selección. Si en un futuro llega, estaré muy contento".

FUENTE: EFE