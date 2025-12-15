¿Qué dijo Xabi Alonso sobre su futuro en el Real Madrid?

El entrenador del Real Madrid , Xabi Alonso , aseguró tras ganar el domingo al Deportivo Alavés (1-2) en partido de la Primera división del fútbol español ( LALIGA ), después de dos derrotas consecutivas que están “todos juntos” en esto y dijo que “la unión es fundamental”.

El técnico vasco confesó que le gustó más este partido que el que disputaron ante el Celta. “Hoy ha habido cosas que necesitas en los partidos. Necesitamos continuidad y constancia y sirve para aprender y que no se quede en el olvido”, explicó el preparador del equipo blanco.

“Nos hemos puesto por delante y hemos perdido el control del balón”, lamentó el entrenador, que opinó que pudieron marcar el segundo gol tras el paso por vestuarios.

“En la única acción en la que Valdepeñas ha fallado, Carlos Vicente ha aprovechado un gran pase y luego el equipo ha seguido dando la cara y peleando el partido”, explicó Xabi Alonso, que a pesar de todo, destacó el debut del canterano blanco. “Le felicito por su debut y porque ha hecho un partido muy estable”, agregó.

“Le doy mucho mérito a la victoria, muchas bajas y sanciones”, expresó el técnico, que incidió en que “con un partido no es suficiente”. “Queda mucho, era un momento importante pero hay que darle continuidad a las cosas que hemos hecho bien”, afirmó.

Unión en el Real Madrid y futuro de Xabi Alonso

“Estamos en esto todos juntos. Estamos peleando en los momentos buenos y no tan buenos. Hoy con los condicionantes que teníamos, pero el equipo ha competido muy bien. El inicio del partido ha sido muy bueno y luego hemos podido acabar por delante ganando los tres puntos. Y la unión es fundamental, la única manera de que la solidez del día a día nos dé esa mejora que queremos”, finalizó Xabi.

¿Qué dijo Xabi Alonso sobre su futuro?

"Llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada de lo que pueda suceder. Son cosas normales", dijo saliendo al paso de las noticias que apuntaban a que encaraba un ultimátum en Vitoria. "Estas cosas han sucedido y pasarán en un futuro, hay que afrontarlas con la responsabilidad del cargo, de lo que representamos y desde ahí trabajar para revertir la situación. No es algo que me sorprenda demasiado".

