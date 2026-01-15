¿Qué equipos han eliminado al Real Madrid por Copa del Rey?

El Albacete, equipo que milita en la Segunda División del fútbol español, dio la sorpresa en los octavos de final de la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid (3-2) gracias a un gol de Jefté Betancor , en el minuto 95.

Betancor ya adelantó al Albacete en el minuto 82, pero el tanto fue igualado por Gonzalo García en el 91, una anotación que se quedó en nada tras el gol final que elimina al Real Madrid de la Copa del Rey, en el que fue el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del conjunto blanco.