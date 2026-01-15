COPA DEL REY Fútbol Internacional -  15 de enero de 2026 - 09:25

¿Qué equipos han eliminado al Real Madrid por Copa del Rey?

Repasa a continuación los equipos que han eliminado al Real Madrid en las acciones de la Copa del Rey.

Betancor ya adelantó al Albacete en el minuto 82, pero el tanto fue igualado por Gonzalo García en el 91, una anotación que se quedó en nada tras el gol final que elimina al Real Madrid de la Copa del Rey, en el que fue el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del conjunto blanco.

Equipos que han eliminado al Real Madrid en la Copa del Rey

  • 2025/26, Albacete
  • 2023/24, Atlético de Madrid
  • 2020-21 Alcoyano, ronda de 32
  • 2014/15, Atlético de Madrid
  • 2009-10 Alcorcón, ronda de 32
  • 2007/08, Mallorca
  • 2006/07, Real Betis Balompié
  • 2004/05, Real Valladolid
  • 2002, Real Club Deportivo de La Coruña
  • 1999-00 Toledo, ronda de 64
  • 1997/98, Alavés
  • 1996/97, FC Barcelona
  • 1995/96, Espanyol
  • 1994/95, Valencia
  • 1990/91, Atlético de Madrid
  • 1984/85, Athletic Club
  • 1977/78, Real Sociedad
  • 1975/76, CD Tenerife
  • 1972/73, Real Sporting de Gijón
  • 1968/69, Atlético de Madrid
  • 1964/65, Atlético de Madrid
  • 1948/49, Athletic Club
  • 1947/48, Español
  • 1944/45, Sevilla FC
  • 1943/44, Granada CF
  • 1940/41, Celta de Vigo

