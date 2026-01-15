¿Qué equipos han eliminado al Real Madrid por Copa del Rey?

El Albacete, equipo que milita en la Segunda División del fútbol español, dio la sorpresa en los octavos de final de la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid (3-2) gracias a un gol de Jefté Betancor, en el minuto 95.
Equipos que han eliminado al Real Madrid en la Copa del Rey
- 2025/26, Albacete
- 2023/24, Atlético de Madrid
- 2020-21 Alcoyano, ronda de 32
- 2014/15, Atlético de Madrid
- 2009-10 Alcorcón, ronda de 32
- 2007/08, Mallorca
- 2006/07, Real Betis Balompié
- 2004/05, Real Valladolid
- 2002, Real Club Deportivo de La Coruña
- 1999-00 Toledo, ronda de 64
- 1997/98, Alavés
- 1996/97, FC Barcelona
- 1995/96, Espanyol
- 1994/95, Valencia
- 1990/91, Atlético de Madrid
- 1984/85, Athletic Club
- 1977/78, Real Sociedad
- 1975/76, CD Tenerife
- 1972/73, Real Sporting de Gijón
- 1968/69, Atlético de Madrid
- 1964/65, Atlético de Madrid
- 1948/49, Athletic Club
- 1947/48, Español
- 1944/45, Sevilla FC
- 1943/44, Granada CF
- 1940/41, Celta de Vigo