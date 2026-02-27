FUTBOL Champions League -  27 de febrero de 2026 - 12:35

Benfica suspendió a 5 socios por comportamiento racista en partido vs Real Madrid

El conjunto del Benfica suspendió a 5 socios por comportamiento racista en el partido contra Real Madrid.

Benfica suspendió a 5 socios por comportamiento racista en partido vs Real Madrid

Benfica suspendió a 5 socios por comportamiento racista en partido vs Real Madrid

FOTO: EFE/ Jose Sena Goulao

El Benfica ha suspendido a cinco de sus socios por comportamiento racista durante el partido contra el Real Madrid disputado en el Estádio da Luz el 17 de febrero, cuando el jugador brasileño del equipo español Vinícius Jr acusó al argentino Gianluca Prestianni de llamarle "mono".

En un comunicado publicado este viernes, el club lisboeta precisó que ha cancelado los pases de esos cinco socios tras la apertura de procedimientos disciplinarios que podrían conducir a la aplicación de la sanción máxima prevista en los estatutos benfiquistas, que es la expulsión.

"La apertura de estos procedimientos disciplinarios es el resultado de la investigación interna iniciada tras el partido entre el Benfica y el Real Madrid, celebrado el pasado 17 de febrero, y de la adopción de comportamientos inadecuados en la grada, de naturaleza racista, incompatibles con los valores y principios que rigen el Club", agregó el Benfica.

La investigación del Benfica

El pasado 17 de febrero, en el partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, Vinícius, tras marcar el único gol del encuentro, denunció al árbitro que había sido objeto de insultos racistas por parte de Prestianni.

Tras la polémica, el Benfica abrió una investigación para investigar presuntos comportamientos racistas contra el jugador madridista en la grada.

El argentino fue posteriormente suspendido provisionalmente por la UEFA por un partido, por lo que se perdió la vuelta que se disputó el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por José Mourinho perdió por 2-1 y quedó eliminado de la competición europea.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: XI del Real Madrid para la vuelta ante el Benfica

El Real Madrid elimina al Benfica y sigue vivo en la Champions League

Real Madrid vs Benfica: Fecha, hora y dónde ver vuelta de Playoffs de Champions League

Recomendadas

Últimas noticias