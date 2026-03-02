Real Madrid sufrió dolorosa derrota ante el Getafe en el Bernabéu

Real Madrid sufre dolorosa derrota ante el Getafe en el Bernabéu FOTO: EFE/Kiko Huesca

El Getafe se impuso este lunes en el Santiago Bernabéu al Real Madrid (0-1) gracias a un gol en un disparo de primeras desde la frontal del área en el minuto 39 del uruguayo Martín Satriano que deja al equipo blanco a 4 puntos del líder de la Primera División española (LALIGA), el FC Barcelona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2028592853857808656?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Victoria del Getafe!



Getafe ganó duelo 0-1 en #LaLiga ante el Real Madrid con anotación de Martín Satriano.



@GetafeCF @LaLiga #FutbolRPC pic.twitter.com/sqyJdm77EZ — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 2, 2026 El Real Madrid tuvo dos ocasiones de peligro en la segunda mitad, en remates del alemán Antonio Rüdiger en el minuto 73 y del brasileño Rodrygo Goes en el 80, pero se marcharon desviados.

