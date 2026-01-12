COPA DEL REY Fútbol Internacional -  12 de enero de 2026 - 07:53

Racing de Santander vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 8vos de Copa del Rey

FC Barcelona, líder de LaLiga visita al Racing de Santander, líder de la segunda división, se enfrentan en los 8vos de final de la Copa del Rey.

Racing de Santander vs FC Barcelona: Fecha

Racing de Santander vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 8vos de Copa del Rey

El FC Barcelona luego de conquistar la Supercopa de España ante el Real Madrid la escuadra de Hansi Flick ya piensa en los octavos de final de la Copa del Rey donde se medirá a un otrora equipo de primera división.

Los catalanes ya jugaron la ronda de 32 donde se midieron al Guadalajara donde ganaron 2-0 con goles de Andreas Christensen y Marcus Rashford.

Por su parte el Racing de Santander es líder de la segunda división española, viene de sorprender al Villarreal 2-1 con doblete de Juan Carlos Arana.

Fecha, hora y dónde seguir Racing de Santander vs FC Barcelona

Fecha: Jueves 15 de enero

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: El Sardinero

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

En esta nota:
Seguir leyendo

Raphinha: "No vinimos a pasearnos y sí a ganar"

FC Barcelona vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver final de la Supercopa de España

Eric García: "Estoy jugando en muchas posiciones diferentes y todas tienen su dificulta"

Recomendadas

Últimas noticias