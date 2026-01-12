Racing de Santander vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 8vos de Copa del Rey

El FC Barcelona luego de conquistar la Supercopa de España ante el Real Madrid la escuadra de Hansi Flick ya piensa en los octavos de final de la Copa del Rey donde se medirá a un otrora equipo de primera división.
Por su parte el Racing de Santander es líder de la segunda división española, viene de sorprender al Villarreal 2-1 con doblete de Juan Carlos Arana.
Fecha, hora y dónde seguir Racing de Santander vs FC Barcelona
Fecha: Jueves 15 de enero
Hora: 3:00 P.M.
Lugar: El Sardinero
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes