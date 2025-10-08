Rafa Mir es procesado por agresión sexual

El atacante Rafa Mir , que juega en Elche cedido por Sevilla, fue procesado por "agresión sexual", y se le impuso una fianza de 12.500 euros ante una posible condena, confirmaron este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a AFP.

También ha sido imputado por el mismo cargo Pablo Jara, otro futbolista que debe desembolsar 5.000 euros de fianza también.

Los dos están llamados a hacer "una declaración indagatoria" el 13 de octubre. No obstante, en el caso de Mir a petición de su representación legal, esa comparecencia se efectuará por medios telemáticos.

"La instructora entiende que de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa existen indicios y no meras sospechas que apuntan a que Rafa M.V. agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos chicas a las que él, Pablo J.G. y otro amigo, habían conocido previamente en una discoteca de Valencia", señalaron las fuentes citadas.

"Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en el domicilio del jugador (...), en una urbanización de la localidad valenciana de Bétera, concretamente en la piscina y en un cuarto de baño", detallaron.

Además, la juez aprecia indicios de comisión de un delito de agresión sexual sin acceso carnal y de un delito leve de lesiones por parte del otro procesado, Pablo J.G., respecto a una segunda chica, hechos sucedidos igualmente en la piscina de la casa de Mir.

Tras pasar dos noches detenido tras la denuncia de las dos mujeres, Mir admitió haber mantenido relaciones sexuales, aunque aseguró que habían sido consentidas.

Durante los hechos, el jugador de 28 años jugaba en el club Valencia, que no le despidió entonces, pero le sancionó con dos partidos en la grada y una multa económica.

FUENTE: AFP