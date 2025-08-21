Rafael Mosquera, oficialmente parte del primer equipo del New York Red Bulls

Los New York Red Bulls han completado el traspaso del internacional panameño Rafael Mosquera , procedente del CD Plaza Amador , y lo han fichado con un contrato de la MLS, anunció hoy el club. Mosquera firma un contrato de tres años y medio con la MLS hasta 2028, con opción a 2029.

“Rafael ha demostrado un gran desarrollo con New York Red Bulls II y estamos entusiasmados de darle esta oportunidad con nuestro primer equipo”, declaró el director deportivo Julián de Guzmán. “Tiene muy buena calidad y un gran potencial para ayudar a nuestro club a alcanzar sus objetivos”.

Mosquera, de 20 años, ha jugado las últimas tres temporadas con NYRB II, donde ha disputado 44 partidos, anotando 10 goles y dando nueve asistencias. Esta temporada, el extremo ha disputado 16 partidos en MLS NEXT Pro, anotando seis goles y dando siete asistencias. Sus siete asistencias esta temporada lo ubican empatado en el tercer puesto en MLS NEXT Pro. Mosquera ha contribuido con seis goles en sus últimas cuatro apariciones en MLS NEXT Pro. Debutó con los Red Bulls el 26 de julio contra el Chicago Fire FC.

Antes de Nueva York, Mosquera jugó dos temporadas con el CD Plaza Amador de la Liga Panameña de Fútbol, donde disputó 12 partidos. Marcó su primer gol con el club el 6 de abril de 2023 contra Potros del Este. El extremo dio su primera asistencia en la victoria por 2-0 sobre el Tauro FC el 23 de abril de 2023. Mosquera debutó el 8 de mayo de 2021 contra el Alianza FC a los 15 años y 349 días, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en debutar en la historia del club.

Contentos con Rafael Mosquera

“Estamos contentos de tener a Rafael [Mosquera] en nuestro equipo; ha tenido un rendimiento excelente en sus oportunidades contra Chicago y también en la Leagues Cup”, dijo el entrenador Sandro Schwarz. “Es un jugador ofensivo rápido y habilidoso que contribuirá a nuestro estilo de juego, y estamos encantados de tenerlo con nosotros”.

Mosquera ha representado a Panamá a nivel internacional, donde jugó con la selección absoluta en un partido amistoso el 9 de febrero de 2025 contra Chile. También ha formado parte de las Selecciones Nacionales Juveniles Sub-15, Sub-20 y Sub-23 de Panamá. Mosquera representó a Panamá en el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF 2024, donde anotó tres goles y dio una asistencia, lo que clasificó a Panamá a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA por séptima vez en la historia de su país.

FUENTE: NEW YORK RED BULLS