Razones del por qué Lionel Messi no volvió al FC Barcelona

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", aseguró Leo.

En su carrera como culé se dijeron cosas falsas

Sobre las situaciones que tenían que darse para su regreso, el crack comentó que estaba cansado de muchas cosas que se dijeron en FC Barcelona sobre él y no quería cargar con todo lo que tenía que ver con que algunos jugadores debían bajarse el salario y otras cosas.

https://twitter.com/TyCSports/status/1666528900430839809 LEO MESSI Y SU MENSAJE PARA BARCELONA: "Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso".



@mundodeportivo pic.twitter.com/vPvJuzpQcc — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2023

"Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso", inició.

"Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso", agregó el 10 argentino.