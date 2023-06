OFICIAL. Lionel Messi ficha con el Inter de Miami

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", afirmó Leo en una entrevista con Mundo Deportivo.

https://twitter.com/sport/status/1666520691418472450 | EXCLUSIVA SPORT



Messi: "Me voy al Inter de Miami"



"Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la Liga de Estados Unidos para vivir el fútbol de otra manera"



Albert Masnouhttps://t.co/tydJuMJ6AM — Diario SPORT (@sport) June 7, 2023

La llegada a Miami tomó a muchos por sorpresas, luego que todos hablaban de un posible regreso al club de sus amores, el FC Barcelona de Xavi Hernández, pero todo dio un giro inesperado y Messi estará en suelo estadounidense.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y Xavi, director técnico, siempre comentaron que el regreso dependía de él, pero nunca llegó una oferta oficial por el argentino que soñaba con regresar al club donde brilló.

"Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso", comentó.

Tras su adiós al PSG, donde jugó las últimas dos temporadas, el campeón del mundo de 35 años tenía varias opciones para continuar su carrera: volver al Barcelona, aceptar una oferta del emergente fútbol saudita, que ya ha seducido a otros futbolistas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y N'Golo Kanté, o cruzar el Atlántico y probar la aventura de la Major League Soccer.

Una nueva estrella en Miami

David Beckham, uno de los copropietarios de la franquicia de Florida, hizo posible el fichaje de Messi, considerado por muchos el mejor jugador del Mundo. El siete veces ganador del Balón de Oro, se unirá al club donde jugó su compatriota Gonzalo Higuaín.

El conjunto de Miami suma 15 puntos en 16 jornadas y con la llegada del argentino esperan tomar un nuevo aire y salir del fondo de la tabla de posiciones en la Conferencia Este.

Números de Lionel Messi en clubes

FC Barcelona: 18 temporadas, 781 partidos, 674 goles y 35 títulos (10 Ligas de España, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa).

PSG: 2 temporadas, 74 partidos, 32 goles y 3 títulos (Ligue 1 2021-22, Supercopa de Francia 2021-22, Ligue 1 2022-23).