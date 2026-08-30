MLB: ¿Dónde y cómo se lesionó George Lombard Jr?

George Lombard Jr bajó con cuidado los escalones del dugout de primera base después del tercer inning el sábado en un duelo de la MLB , y mientras el campocorto novato se dirigía hacia el clubhouse con una aparente lesión, varios jugadores de los Yankees de Nueva York se acercaron para mostrarle su apoyo.

Al final de la noche, esos mismos compañeros expresaban mayormente alivio. Lombard fue enviado a realizarse estudios de imagen después de salir temprano de la victoria por 9-2 sobre los Medias Rojas debido a molestias en la rodilla derecha, y los resultados iniciales parecían alentadores, según el mánager Aaron Boone.

George Lombard Jr. has now exited the game after twisting his knee back in the second inning



He stayed in the game but left before the fourth pic.twitter.com/xjciCCw1GN — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 30, 2026

“Creo que todavía estamos esperando para asegurarnos y tener más claridad, pero parece ser una situación de día a día”, dijo Boone.

El momento de la lesión - MLB

Lombard, de 21 años, hizo un gesto de dolor tras contener el swing ante un sinker adentro de Brayan Bello en el segundo episodio, lo que hizo que Boone y el jefe de preparadores físicos Tim Lentych salieran brevemente al terreno para atenderlo.

Boone dijo que creía que los spikes de Lombard se habían quedado enganchados en la tierra mientras intentaba detener su swing. Lombard permaneció en el juego y conectó un sencillo al jardín izquierdo en el siguiente pitcheo de Bello.

Después de conectar un elevado para terminar la tercera entrada, Lombard fue reemplazado por José Caballero en el campocorto, mientras que Amed Rosario ingresó al juego en la tercera base.

“Sentía que le estaba molestando un poco más”, dijo Boone. “Simplemente al verlo en ese turno y corriendo hacia primera, no lucía bien. Así que sentimos que teníamos que sacarlo del juego”.

FUENTE: MLB