Real Madrid celebra desestimación por apelación contra Superliga

El Real Madrid emitió un comunicado donde se pronuncia sobre la desestimación de los recursos por apelación de diferentes organismos del fútbol con el tema de la Superliga.
Esta sentencia abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos por el club.
Asimismo, el Real Madrid informa que a lo largo de 2025 ha mantenido numerosas conversaciones con UEFA para buscar soluciones, sin alcanzarse ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como fue el caso en el Mundial de Clubes de FIFA.
En consecuencia, el club anuncia que seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados, al tiempo que pedirá a UEFA los cuantiosos daños y perjuicios sufridos.
FUENTE: REAL MADRID