Real Madrid gana al Mallorca gracias a Arda Guler y Vinícius Jr

El Real Madrid superó por la mínima a el RCD Mallorca en la jornada 3 de LaLiga con un marcador final de 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto visitante tomó ventaja en el encuentro gracias a su centro delantero. Un tiro de esquina cobrado por Pablo Torre, llegó donde Muriqi que desde atrás atacó el espacio para rematar de espaldas y superar a la defensores blancos.

Real Madrid le da vuelta

El empate llegó en una jugada elaborada del Madrid donde Trent Alexander-Arnold la juega en corto en el tiro de esquina para Franco Mastantuono, la pone al medio para Álvaro Carreras que manda un balón al segundo palo para Dean Huijsen que de cabeza mete el balón al medio para Arda Guler que anota de cabeza.

Apenas un minuto después, los de Xabi Alonso recuperan un balón, queda para Vinicius Jr que a la carrera se mete al área, recorta para la zurda para rematar cruzado y anotar el de la ventaja sobre el final del primer tiempo.

El próximo partido del Madrid en LaLiga será el sábado 13 de septiembre donde visitarán a la Real Sociedad.