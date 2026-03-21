Real Madrid: Jude Bellingham, Raúl Asencio y Álvaro Carreras listos para duelo ante Atleti

El Real Madrid cerró la preparación del derbi madrileño con una sesión matinal en la ciudad deportiva de Valdebebas, en la que Jude Bellingham, Raúl Asencio y Álvaro Carreras confirmaron su disponibilidad para enfrentarse al Atlético de Madrid, partido que se pierden por lesión Thibaut Courtois, Éder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes.

Con el buen ambiente que ha instalado los últimos resultados del Real Madrid, enlazando cuatro triunfos consecutivos para mantener vivas sus opciones por LaLiga y eliminar al Manchester City en la Liga de Campeones, los jugadores que están disponibles para Álvaro Arbeloa completaron el último entrenamiento semanal de cara al derbi.

Goleador del Real Madrid listo

Con el francés Kylian Mbappé preparado para volver a ser titular, transcurrido un mes desde la última vez, en la derrota en El Sadar ante Osasuna, la atención la centra el estado del inglés Bellingham más los defensas Asencio y Carreras. Los tres integraron el grupo y demostraron a Arbeloa que están en condiciones de ser convocados.

Arbeloa ya confirmó en rueda de prensa que Bellingham, ausente durante mes y medio por una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda, está en condiciones para volver a tener minutos. A Mánchester viajó para hacer grupo y pese a entrar en la convocatoria, no estuvo en el banquillo durante el partido.

Tampoco Raúl Asencio, ya recuperado de los problemas musculares que le impidieron viajar, y Carreras, cuyo regreso se postergó hasta el derbi del Santiago Bernabéu, tras dejar atrás una dolencia muscular en un gemelo.

Con las ausencias de los lesionados Thibaut Courtois, Éder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes, Arbeloa terminó de preparar todos los detalles de su primer enfrentamiento ante el Atlético de Madrid a los mandos del primer equipo.

Tras un inicio con vídeo y calentamiento en el gimnasio, ya sobre el césped y después de los rondos con la presencia de las cámaras, a puerta cerrada terminó de sacar conclusiones del estado de sus jugadores con un partido. Los jugadores madridistas afinaron puntería en series de disparos y Andriy Lunin puso a prueba sus reflejos antes de disfrutar de la titularidad ante el Atlético de Madrid por la lesión muscular de Courtois.