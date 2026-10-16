LALIGA Fútbol Internacional -  16 de octubre de 2026 - 08:31

Real Madrid pierde apelación: Vinícius Jr se perderá cuatro partidos

Vinícius Jr. recibe duro golpe: cuatro partidos de sanción y fuera del Clásico, tras apelación del Real Madrid.

Real Madrid pierde apelación: Vinícius Jr. se perderá cuatro partidos

Real Madrid pierde apelación: Vinícius Jr. se perderá cuatro partidos

FOTO: IA

El delantero brasileño fue expulsado con tarjeta roja directa luego de agarrar del cabello al futbolista Nathan Saliba durante una acción del compromiso. Posteriormente, sus fuertes protestas contra el árbitro Isidro Díaz de Mera provocaron que el castigo fuera mayor.

El Comité de Disciplina determinó imponer dos encuentros de suspensión por la acción sobre el jugador rival y otros dos por las protestas posteriores al colegiado, completando así los cuatro partidos de sanción.

Pese a los argumentos presentados por el Real Madrid para intentar reducir o anular el castigo, el Comité de Apelación decidió mantener la resolución inicial.

¿Qué partidos se perderá Vinícius Jr.?

Con esta decisión, el atacante brasileño estará ausente en cuatro compromisos importantes del Real Madrid en LaLiga:

  • 18 de octubre: Real Madrid vs. Sevilla.

  • 25 de octubre: Barcelona vs. Real Madrid.

  • 1 de noviembre: Racing de Santander vs. Real Madrid.

  • 7 de noviembre: Valencia vs. Real Madrid.

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