Real Madrid pierde apelación: Vinícius Jr. se perderá cuatro partidos

El Real Madrid recibió un duro golpe después de que el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ( RFEF ) desestimara el recurso presentado por el conjunto merengue para reducir la sanción de cuatro partidos impuesta a Vinícius Jr , tras su expulsión en el encuentro de LaLiga frente al Villarreal.

El delantero brasileño fue expulsado con tarjeta roja directa luego de agarrar del cabello al futbolista Nathan Saliba durante una acción del compromiso. Posteriormente, sus fuertes protestas contra el árbitro Isidro Díaz de Mera provocaron que el castigo fuera mayor.

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El Comité de Disciplina determinó imponer dos encuentros de suspensión por la acción sobre el jugador rival y otros dos por las protestas posteriores al colegiado, completando así los cuatro partidos de sanción.

Pese a los argumentos presentados por el Real Madrid para intentar reducir o anular el castigo, el Comité de Apelación decidió mantener la resolución inicial.

¿Qué partidos se perderá Vinícius Jr.?

Con esta decisión, el atacante brasileño estará ausente en cuatro compromisos importantes del Real Madrid en LaLiga: