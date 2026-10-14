Champions League: XI del Real Madrid para duelo ante la AS Roma

El Real Madrid regresa a la Champions League para afrontar la segunda jornada de esta primera fase en el estadio Olímpico, casa de la AS Roma (2:00 PM). Será el primer partido a domicilio en la competición, que los de Mourinho comenzaron con victoria precisamente ante otro equipo italiano, el Inter de Milán (2-1).

El equipo dirigido por Gasperini está invicto en competición oficial, con un balance de cuatro victorias y tres empates. Uno de ellos lo logró en su estreno en la Liga de Campeones a domicilio frente al Fenerbahçe (1-1). En la Liga italiana es tercero, con 14 puntos, y a solo dos de los líderes Inter de Milán y Lazio.