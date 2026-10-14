Champions League: XI del Real Madrid para duelo ante la AS Roma

El Real Madrid regresa a la Champions League para afrontar la segunda jornada de esta primera fase en el estadio Olímpico, casa de la AS Roma (2:00 PM). Será el primer partido a domicilio en la competición, que los de Mourinho comenzaron con victoria precisamente ante otro equipo italiano, el Inter de Milán (2-1).
XI DEL REAL MADRID VS AS ROMA - CHAMPIONS LEAGUE
Thibaut Courtois, Dumfries, Konaté, Rudiger, Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Jude Bellingham, Yan Diomande, Vini Jr y Mbappé.