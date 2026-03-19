Real Madrid: ¿Qué lesión tiene Thibaut Courtois y cuánto tiempo estará de baja?

El Real Madrid recibió este jueves la mala noticia de la lesión muscular del belga Thibaut Courtois, su guardameta titular, para las próximas seis semanas, por lo que se perderá un buen número de partidos, empezando por el derbi de liga ante el Atlético de Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu (21:00 horas CET, -1 GMT) en el que apuntan a reaparecer Álvaro Carreras y Raúl Asencio.

Ambos completaron el entrenamiento de este jueves junto al resto de sus compañeros. Carreras una vez superada una lesión en el gemelo, mientras que Asencio hizo lo propio de unos problemas musculares que le impidieron formar parte de la convocatoria el martes contra el Manchester City en Liga de Campeones.

Por su parte, Jude Bellingham, quien sufrió una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda hace mes y medio, llevó a cabo una parte de la sesión con el grupo, además de trabajo individual, apurando sus opciones de reaparecer en la lista para el derbi.

Bellingham es duda, mientras que este jueves se confirmó la lesión de Courtois “en el recto anterior del cuádriceps derecho” durante el partido del pasado martes contra el Manchester City.

Lesión de Thibaut Courtois

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho”, señaló el club en su página web.

Un comunicado que, según pudo saber EFE de fuentes del club, se traduce en unas seis semanas ausente de los terrenos de juego, por lo que, siguiendo esta previsión Courtois no reaparecerá hasta el mes de mayo.

Sin Courtois, será el ucraniano Andriy Lunin quien, salvo contratiempo, ocupe la portería del Real Madrid, empezando por el derbi contra el Atlético de Madrid de este domingo.

Por otro lado, en la lista de lesionados con la que cuenta Álvaro Arbeloa, el brasileño Éder Militao, quien sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral a principios de diciembre, apunta a volver tras el parón internacional de selecciones que comienza la próxima semana.

FUENTE: EFE