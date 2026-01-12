Real Madrid: ¿Quién es el nuevo entrenador tras la salida de Xabi Alonso?

El Real Madrid C. F. informó que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo , tras la salida de Xabi Alonso.

Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Álvaro Arbeloa y su trayectoria como jugador

Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional.

FUENTE: REAL MADRID