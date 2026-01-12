Real Madrid: ¿Quién es el nuevo entrenador tras la salida de Xabi Alonso?

El Real Madrid C. F. informó que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo, tras la salida de Xabi Alonso.
Álvaro Arbeloa y su trayectoria como jugador
Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.
Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional.
FUENTE: REAL MADRID