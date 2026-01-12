LALIGA Fútbol Internacional -  12 de enero de 2026 - 12:39

Real Madrid: ¿Quién es el nuevo entrenador tras la salida de Xabi Alonso?

El ex defensor Álvaro Arbeloa fue anunciado como nuevo entrenador del Real Madrid, después de la salida de Xabi Alonso.

FOTO: REAL MADRID

Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Álvaro Arbeloa y su trayectoria como jugador

Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional.

FUENTE: REAL MADRID

