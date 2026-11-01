CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  1 de noviembre de 2026 - 10:02

Champions League: Partidos para la jornada 4 de la fase de liga

Repasa los partidos que hay para la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League con un duelo entre panameños

Champions League: Partidos para la jornada 4 de la fase de liga

Champions League: Partidos para la jornada 4 de la fase de liga

FOTO / ChatGPT

Repasa los partidos que hay para la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League con un duelo entre panameños.

En pleno 3 de noviembre, Andrés Andrade se medirá ante César Blackman y Cristian Martínez.

Partidos para la J4 de la Champions League (con hora de Panamá)

Martes 3 de noviembre

  • Shakhtar vs Sporting CP en Stamford Bridge a las 12:45 P.M.
  • Galatasaray vs Stuttgart en Ali Sami Yen Spor Kompleksi a las 12:45 P.M.
  • FC Barcelona vs Aston Villa en el Spotify Camp Nou a las 3:00 P.M.
  • Atlético de Madrid vs Bayern Múnich en el Estadio Metropolitano a las 3:00 P.M.
  • Manchester United vs AS Roma en Old Trafford a las 3:00 P.M.
  • Feyenoord vs Inter en el Stadion Feijenoord 'De Kuip' a las 3:00 P.M.
  • Bodo/Glimt vs Lille en Aspmyra a las 3:00 P.M.
  • Villarreal vs PSG en Estadio de la Cerámica a las 3:00 P.M.
  • LASK Linz vs Slovan Bratislava en Oberösterreich Arena a las 3:00 P.M.

Miércoles 4 de noviembre

  • Fenerbahce vs Liverpool en Fenerbahçe ükrü Saracolu Spor Kompleksi a las 12:45 P.M.
  • AEK v Real Madrid en AEK Arena a las 12:45 P.M.
  • Lens vs Como en Stade Bollaert-Delelis a las 3:00 P.M.
  • Borussia Dortmund vs Real Betis en BVB Stadion Dortmund a las 3:00 P.M.
  • RB Leipzig vs Manchester City en RB Arena a las 3:00 P.M.
  • Porto vs Napoli en Estádio do Dragão a las 3:00 P.M.
  • PSV vs Brujas en PSV Stadion a las 3:00 P.M.
  • Slavia Praga vs Arsenal en Eden Arena a las 3:00 P.M.
  • Viking vs Sabah en Viking Stadion a las 3:00 P.M.

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