Champions League: Partidos para la jornada 4 de la fase de liga

Repasa los partidos que hay para la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League con un duelo entre panameños.
Partidos para la J4 de la Champions League (con hora de Panamá)
Martes 3 de noviembre
- Shakhtar vs Sporting CP en Stamford Bridge a las 12:45 P.M.
- Galatasaray vs Stuttgart en Ali Sami Yen Spor Kompleksi a las 12:45 P.M.
- FC Barcelona vs Aston Villa en el Spotify Camp Nou a las 3:00 P.M.
- Atlético de Madrid vs Bayern Múnich en el Estadio Metropolitano a las 3:00 P.M.
- Manchester United vs AS Roma en Old Trafford a las 3:00 P.M.
- Feyenoord vs Inter en el Stadion Feijenoord 'De Kuip' a las 3:00 P.M.
- Bodo/Glimt vs Lille en Aspmyra a las 3:00 P.M.
- Villarreal vs PSG en Estadio de la Cerámica a las 3:00 P.M.
- LASK Linz vs Slovan Bratislava en Oberösterreich Arena a las 3:00 P.M.
Miércoles 4 de noviembre
- Fenerbahce vs Liverpool en Fenerbahçe ükrü Saracolu Spor Kompleksi a las 12:45 P.M.
- AEK v Real Madrid en AEK Arena a las 12:45 P.M.
- Lens vs Como en Stade Bollaert-Delelis a las 3:00 P.M.
- Borussia Dortmund vs Real Betis en BVB Stadion Dortmund a las 3:00 P.M.
- RB Leipzig vs Manchester City en RB Arena a las 3:00 P.M.
- Porto vs Napoli en Estádio do Dragão a las 3:00 P.M.
- PSV vs Brujas en PSV Stadion a las 3:00 P.M.
- Slavia Praga vs Arsenal en Eden Arena a las 3:00 P.M.
- Viking vs Sabah en Viking Stadion a las 3:00 P.M.