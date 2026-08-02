Real Madrid traspasa a uno de sus porteros al Sevilla

El Real Madrid ha anunciado este domingo el traspaso al Sevilla del portero Fran González, de 21 años y que ficha por club andaluz por cinco temporadas, hasta junio de 2031.
"El Real Madrid siempre será su casa y le agradece su trabajo y su entrega durante todos estos años. Nuestro club le desea a Fran González y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vidaW", agrega el club blanco
Francisco Javier González Pérez (León, 24 de junio de 2005) ficha por el Sevilla hasta junio de 2031 (cinco temporadas).
FUENTE: EFE