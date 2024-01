Real Madrid vs Almería: Audios del VAR de polémico partido

Real Madrid vs Almería: Audios del VAR del polémico partido

La RFEF y LaLiga han hecho públicas las conversaciones entre el árbitro (Hernández Maeso) y el VAR (Hernández Hernández).

Mano de Kaiky

La primera acción polémica se dio al minuto 53 del partido. Fran García mandó un centro al área que tocó con el brazo de Kaiky. En esa misma acción Rüdiger salta y apoya sus manos sobre Edgar, impidiéndole disputar el esférico.

AUDIOS

VAR: Te voy a recomendar un ‘on field review’ para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería.

Árbitro: De acuerdo, voy a verla.

VAR: Se la pones en super slow para que él la pueda ver.

Árbitro: Vale, estoy delante de la pantalla.

VAR: Ahí la tienes, te la vamos a poner en super slow para que puedas ver. ¿Vale? Te voy a poner otra toma con la inversa izquierda. Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Ahora es tuya la acción, tú decides.

Árbitro: Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado. Ocupando un espacio del defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta

Gol anulado de Arribas

La segunda intervención fue al minuto 61. Arribas marcó gol en una jugada que existió una falta previa por manotazo sobre la cara de Bellingham en el centro del campo.

AUDIOS

VAR: Te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol. ¿Vale?

Árbitro: Pónmela en dinámica, por favor

VAR: Te muestro el punto de contacto. ¿Vale? Si quieres, te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol. Para que veas que es dentro de la misma fase de ataque.

Árbitro: Sí, efectivamente es el inicio de la app. Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol. Y amarilla al 6, el jugador del Almería. ¿De acuerdo?

VAR: Te confirmamos el número en breve. Número 6 confirmado.

Gol de Vinícius Jr

La tercera polémica se dio en el gol del empate del Real Madrid. Tchouameni envió un centro y Vinícius remató el balón con el hombro.

AUDIOS

VAR: Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha. Para en el punto de contacto. Ahí, ahí. Eso es. Le da en el hombro derecho.

Árbitro: Perfecto.

VAR: Ahí lo tienes.

Árbitro: Vale, lánzamelo. Ponme el punto de contacto.

VAR: Vamos a poner la super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque.

Árbitro: Para mí falta en ataque no hay.

VAR: Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro. Te pongo high behind también.

Árbitro: Perfecto, le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no hay falta.